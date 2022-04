Rencontre, atelier et signature autour de la BD Les enfants d’abord Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 20 avril 2022, Orléans.

Rencontre, atelier et signature autour de la BD Les enfants d’abord

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, le mercredi 20 avril à 15:00

Atelier / Rencontre / Signature avec Stéphane Tamaillon, auteur jeunesse, enseignant en histoire-géographie et Priscilla Horviller, illustratrice. Médecin polonais, écrivain, initiateur de pédagogies innovantes et architecte des droits de l’enfant, Janusz Korczak (1878-1942) a dédié son existence aux enfants les plus pauvres, orphelins ou exclus de la société. Il a fondé deux orphelinats et les a organisés en républiques dotées d’un parlement, d’un tribunal et d’un journal, donnant aux pensionnaires des responsabilités et une autonomie auxquelles son roman Le Roi Mathias ler, où un enfant roi défie les conventions et veut le bonheur de tous, fait écho. Après une vie consacrée aux enfants, il finit ses jours entouré des orphelins juifs du ghetto de Varsovie, qu’il refuse d’abandonner à leur sort et accompagne pour leur dernier voyage vers les chambres à gaz du camp d’extermination de Treblinka. Les Enfants d’abord. Janusz Korczak, une vie au service de la pédagogie et des droits de l’enfant de Stéphane Tamaillon et Priscilla Horviller

Entrée libre sur réservation

Pour les petits et les grands, un atelier pour comprendre cette histoire incroyable et comment la raconter

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans Loiret



