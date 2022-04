Rencontre/atelier “Esprit critique” – Samedi 2 avril Médiathèque Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Rencontre/atelier “Esprit critique” – Samedi 2 avril Médiathèque, 2 avril 2022, Villeneuve-Tolosane. Rencontre/atelier “Esprit critique” – Samedi 2 avril

Médiathèque, le samedi 2 avril à 16:00

Fake news, désinformation, techniques de marketing, illusions visuelles… Comment distinguer le vrai du faux ? En lien avec cette exposition, venez affûter votre esprit critique le 2 avril à la médiathèque ! Pour les adultes : rencontre avec Mathieu Alemany Olivier, Docteur et Professeur en Marketing du Comportement du Consommateur. Pour les jeunes : Atelier Illusions d’optique et jeux de l’esprit animé par Les Petits Débrouillards

Sur inscription

Cette année, le Quai des savoirs ouvre les portes de sa nouvelle exposition géante Esprit critique, Détrompez-vous. Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Médiathèque Adresse 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane lieuville Médiathèque Villeneuve-Tolosane Departement Haute-Garonne

Médiathèque Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-tolosane/

Rencontre/atelier “Esprit critique” – Samedi 2 avril Médiathèque 2022-04-02 was last modified: by Rencontre/atelier “Esprit critique” – Samedi 2 avril Médiathèque Médiathèque 2 avril 2022 Médiathèque Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane

Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne