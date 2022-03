Rencontre atelier avec Roland Garrigue, auteur illustrateur Médiathèque de Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

Rencontre atelier avec Roland Garrigue, auteur illustrateur

Médiathèque de Chevillon, 18 mai 2022, Chevillon.

Médiathèque de Chevillon, le mercredi 18 mai à 15:00

Quand Roland Garrigue était petit, il faisait tout le temps des cauchemars. Alors, c’est un comble qu’il fasse autant de livres sur les monstres et les sorcières ! L’auteur et illustrateur invitera les enfants à créer des êtres aux apparences inattendues, grâce à différentes astuces de fabrication.

Entrée libre sur réservation

Médiathèque de Chevillon
Rue du Château, 52170 Chevillon

2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T16:00:00

