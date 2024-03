Rencontre-atelier avec Bernadette Després Bibliothèque municipale George-Sand Semoy, samedi 13 avril 2024.

Rencontre-atelier avec Bernadette Després Apprenez à dessiner votre personnage préféré de Tom-Tom et Nana ! Samedi 13 avril, 15h30 Bibliothèque municipale George-Sand Sur inscription au 02 38 86 12 05 aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

La maman de Tom-Tom et Nana à Semoy !

Nous avons l’honneur et le grand plaisir d’accueillir Bernadette Després, l’autrice des aventures de Tom-Tom et Nana. On ne présente plus ces deux chenapans qui ont fait rire des générations d’enfants depuis leurs premières bêtises en 1977.

À l’occasion de la sortie de son dernier livre, les Po-poèmes écrits avec Bernard Friot (bientôt dans les rayons de la bibliothèque), Bernadette Després présentera le processus créatif de ses illustrations, expliquera la conception d’un album de Tom-Tom et Nana et vous proposera de dessiner votre personnage préféré. Une animation pour les enfants de 7 à 77 ans, qui apporte un éclairage supplémentaire à notre thématique d’avril autour de la fabrication des livres.

