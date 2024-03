RENCONTRE ASSOCIEE MAIN BASSE SUR L’ÉNERGIE CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens, jeudi 28 mars 2024.

Le syndicat CGT Energie vous propose un film documentaire de Gilles Balbastre « Main basse sur l’énergie »

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC LE SYNDICAT

Entrée libre

Un documentaire qui se propose de visiter en six épisodes, à partir du feuilleton culte des années 60, les Incorruptibles, les années passées où a prospéré en quelque sorte une maffia de l’énergie avec ses nouveaux gangsters, ses politiciens plus ou moins véreux et ses résistants, les nouveaux Eliot Ness, garants d’un service public de l’énergie plus que jamais indispensable. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:00:00

fin : 2024-03-28 21:00:00

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

