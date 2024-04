Rencontre Asmaa Niang Centre socio-culturel Jas de Bouffan Nord Aix-en-Provence, mercredi 10 avril 2024.

Au-delà des médailles cultiver l’estime de soi, la confiance et la résilience à travers le sport avec Asmaa Niang, Athlète olympique marocaine, Rio 2016 et Tokyo 2021. Quintuple championne d’Afrique de Judo. 8 fois médailles grand prix grand slam.

Asmaa Niang expliquera comment le sport peut aider à renforcer l’estime de soi et la confiance en soi, développer notre résilience face aux challenges, favoriser le dépassement de soi et notre persévérance et apprendre à gérer le stress et la pression. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 18:00:00

fin : 2024-04-10 22:00:00

Centre socio-culturel Jas de Bouffan Nord 8 allée des Amandiers

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tania@thesocle.fr

