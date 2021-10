Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Rencontre artistique – Compagnie Yvann Alexandre – Pont Supérieur Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui SUR RÉSERVATION : billetterie.leslaboratoiresvivants.com Tout Public Au fil d’une dizaine de jours de recherche et de partage, les étudiantes et étudiants en première année de formation au Diplôme d’État de professeur de danse du Pont Supérieur – Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne-Pays de la Loire, expérimentent la création en compagnie d’Yvann Alexandre. Autour des chemins et des perspectives qui s’ouvrent devant soi et en soi, le chorégraphe imagine un terrain de laboratoire entre les studios du Pont supérieur et la scène du théâtre. Cette restitution publique est l’occasion de découvrir ce qui naît de cette rencontre artistique. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/rencontre-artistique/

