Hastingues Abbaye d'Arthous Hastingues, Landes Rencontre artistique avec Claire Artemyz Abbaye d’Arthous Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Landes

Rencontre artistique avec Claire Artemyz Abbaye d’Arthous, 18 septembre 2021, Hastingues. Rencontre artistique avec Claire Artemyz

Abbaye d’Arthous, le samedi 18 septembre à 20:30

### L’artiste Claire Artemyz vous commentera les expositions « Au grand galop. Duruthy et l’art des origines » et la « Salle des trésors ». L’artiste invitée par l’abbaye d’Arthous ces deux dernières saisons, Claire Artemyz, rencontrera le public autour de ses œuvres pour échanger sur sa démarche artistique, son approche esthétique, mais aussi sur la place de l’artiste contemporain dans le monde de l’archéologie.

Gratuit. Réservation recommandée. Nombre de place limité. Durée : 1h30.

L’artiste Claire Artemyz vous commentera les expositions « Au grand galop. Duruthy et l’art des origines » et la « Salle des trésors ». Abbaye d’Arthous 785 route de l’Abbaye, 40300 Hastingues Hastingues Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hastingues, Landes Autres Lieu Abbaye d'Arthous Adresse 785 route de l'Abbaye, 40300 Hastingues Ville Hastingues lieuville Abbaye d'Arthous Hastingues