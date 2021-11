Rencontre artistique Arudy, 24 novembre 2021, Arudy.

Rencontre artistique Arudy

2021-11-24 19:00:00 – 2021-11-24

Arudy Pyrénées-Atlantiques Arudy

Le théâtre d’objet est une porte d’entrée qui ouvre un autre champ de liberté, d’exploration et d’expression avec des chemins simples pour raconter ou se raconter, avec humour et légèreté… Et si on l’essayait ensemble ?

A partir de 16 ans

Places limitées

+33 5 59 05 66 77

entracte

Arudy

