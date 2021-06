Rencontre « Artistes sous contraintes » Dun-les-Places, 19 juin 2021-19 juin 2021, Dun-les-Places.

Rencontre « Artistes sous contraintes » 2021-06-19 – 2021-06-19

Dun-les-Places 58230 Dun-les-Places

EUR 0 0 Samedi 19 juin, à 14h30, Sandra Reinflet présentera son exposition « Voie.X. Artistes sous contraintes », installée en plein-air autour du Mémorial de Dun-les-Places.

Sandra Reinflet propose d’interroger les contraintes actuelles que subissent les artistes dans le monde entier, et plus récemment en France face aux conséquences des contraintes sanitaires. L’exposition présente des portraits d’artistes qui posent l’acte de création comme un acte de résistance dans des pays où vivre de l’art est une gageure. Loin d’être misérabilistes, ces images suggèrent surtout que la contrainte n’est pas un mur infranchissable, mais une incitation à l’inventivité, au contournement, voire au détournement. En tout cas à l’action. Comme les détails se cachent autant dans les lignes de fuite que dans celles du visage, Sandra Reinflet réalise ses portraits au grand angle. Une manière d’esquisser une géographie intime où le sujet et son environnement sont liés, de gré ou de force.

Cette série de photographies « Voie.X., artistes sous contraintes », a reçu le prix Roger Picq 2021 de la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia).

Cette présentation de l’exposition sera suivie d’une table ronde sur le thème « Artistes sous contraintes » à 16h30, dans la salle culturelle de Dun-les-Places, en présence de la photographe Sandra Reinflet et d’artistes du territoire.

Une belle occasion pour parler, rencontrer et soutenir des artistes, qui témoigneront de leur quotidien face aux contraintes subies.

Organisé avec la Coopérative des Savoirs et le Carrefour de Dun. Entrée gratuite.

memorialdun@gmail.com +33 3 86 78 44 74 http://www.museeresistancemorvan.fr/fr/

