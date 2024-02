Rencontre artiste du collectif AILO Grégoire Lauvin Les Pénitents Noirs Aubagne, samedi 23 mars 2024.

Grégoire Lauvin est un artiste dont la pratique est entre art et technologie où son et électronique, sont ses médiums de choix. Il considère ces technologies comme un environnement naturel dans lequel il a grandi.

il conçoit des dispositifs poétiques où la machine s’hybride avec des éléments vivants, plantes ou visiteurs, et donnent à voir ou à entendre les processus invisibles ayant lieu au cœur des circuits électroniques. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23

Les Pénitents Noirs Les Aires Saint-Michel

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

