Rencontre Art : Michèle Hannoosh raconte Eugène Delacroix au Divan Librairie Le Divan Paris

Le jeudi 23 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

Tout public. gratuit

Michèle Hannoosh présentera l’ensemble des carnets du maître « Eugène Delacroix : Carnets de voyage au Maghreb et en Andalousie » publié aux Éditions Citadelles & Mazenod Au programme : présentation, signature et verre amical ! Venez découvrir Eugène Delacroix : Carnets de voyage au Maghreb et en Andalousie publié aux Éditions Citadelles & Mazenod Attention pépite ! Un voyage passionnant dans le Maroc et l’Algérie du XIXe siècle mais aussi dans la genèse de l’œuvre d’Eugène Delacroix. Venez découvrir cette curiosité exceptionnelle jamais publiée dans son ensemble (deux carnets sont inédits retrouvés en 2018). Le livre de commentaires de Michèle Hannoosh relate le contexte politique de ce voyage et son importance décisive sur la pensée et l’art du grand maître. Professeur de français à l’Université du Michigan, le domaine de recherche de Michèle Hannoosh couvre un large éventail de sujets dans la littérature, l’art et la culture du XIXe siècle. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://tinyurl.com/Legendaires-EricdeSeynes +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

