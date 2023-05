Rencontre Art avec Stéphanie Chardeau Botteri Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Rencontre Art avec Stéphanie Chardeau Botteri Librairie Le Divan, 10 mai 2023, Paris. Le mercredi 10 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Stéphanie Chardeau Botteri à l’occasion de la parution de « Gustave Caillebotte » paru aux éditions Fayard. À la fois collectionneur, mécène et peintre, Gustave Caillebotte a été un personnage central du mouvement impressionniste. Grâce à des archives familiales inédites, Stéphanie Chardeau-Botteri nous emmène sur la piste d’un homme qui a marqué le milieu artistique du XIXe siècle, symbole d’un Paris en proie au renouveau. Stéphanie Chardeau-Botteri est experte en oeuvres du xixe siècle et membre de la Chambre nationale des experts spécialisés. Elle a participé à l’organisation de nombreuses expositions consacrées à son aïeul. Découvrir le livre ICI Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : 0153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie/ https://www.facebook.com/divanlibrairie/

