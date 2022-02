Rencontre Art & Architecture Les maisons Castors / rue Alfred Brinon Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

**→ LES MAISONS CASTORS À 15H** Échange avec le Collectif d’habitantes et d’habitants, l’association La Ville Édifiante et l’architecte, Mélanie Meynier-Philip (Docteure en architecture et co-fondatrice de l’association La Ville Édifiante). **→ À L’IAC À 17H** Visite du projet _Mâchefer-Villeurbanne_ de Lara Almarcegui dans le cadre l’exposition _Quels Territoires ?_ à l’IAC avec la chercheuse Laëtitia Mongeard (post-doctorante en géographie à l’ENS de Lyon, École de l’Anthropocène). Échange autour du projet de Lara Almarcegui Les maisons Castors / rue Alfred Brinon rue alfred brinon 69100 Villeurbanne Villeurbanne Buers Métropole de Lyon

