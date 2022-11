Rencontre appache et Eiz En Lab Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Rencontre appache et Eiz En Lab Morlaix, 30 novembre 2022, Morlaix. Rencontre appache et Eiz En Lab

2 d voie d’accès au port Morlaix Finistère

2022-11-30 – 2022-11-30 Morlaix

Finistère L’Appache, amicale basée à Plougonven dont l’objectif est d’initier des projets locaux soutenables et de co-développement international autour des arts, vous propose une rencontre en visio autour d’un projet-vidéo avec l’association d’éducation populaire ukrainienne Eiz-en-lab, qui a pour vocation de faire et promouvoir un cinéma d’art et de transformation sociale. Composés de cinéastes et média-enthousiastes, Eiz-en-lab intervient auprès des enfants et des jeunes à travers notamment des « ciné-jeux », qui favorisent une éducation complémentaire aux écrans, aujourd’hui dans un contexte de guerre de l’information, et la compensation des conséquences de drames vécus, grâce à la «magie du cinéma». En collaborant avec ces jeunes sur des projets de courts métrages, l’Appache souhaite créer un lien durable avec cette association de Cinéma Vivant de la région d’Oujgorod (Ouest Ukrainien, association née en 2004 à Odessa). animation@resam.net +33 2 98 88 09 94 http://www.resam.net/ Morlaix

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse 2 d voie d'accès au port Morlaix Finistère Ville Morlaix lieuville Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Rencontre appache et Eiz En Lab Morlaix 2022-11-30 was last modified: by Rencontre appache et Eiz En Lab Morlaix Morlaix 30 novembre 2022 2 d voie d'accès au port Morlaix Finistère Finistre morlaix

Morlaix Finistère