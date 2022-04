Rencontre apéro – Résidence “Rivières” Cie Prune Voiteur Voiteur Catégories d’évènement: Jura

Voiteur

Rencontre apéro – Résidence “Rivières” Cie Prune Voiteur, 26 avril 2022, Voiteur. Rencontre apéro – Résidence “Rivières” Cie Prune Chapiteau Champ de Foire Voiteur

2022-04-26 – 2022-04-26 Chapiteau Champ de Foire

Voiteur Jura Voiteur EUR Du 24 au 30 avril, le Colombier des Arts & le CPIE Bresse du Jura accueillent la compagnie Prune et l’accompagnent dans la création de son futur spectacle “Rivières”. La compagnie va traverser le territoire, en cheminant le long de la rivière. Chaque jour, elle fera escale dans un village pour raconter son voyage aux habitant.e.s et les interroger sur ce qui les (re)lie à la rivière. Rdv à 18h au chapiteau du Collectif comme un gant, à deux pas de la Seille, pour une rencontre les pieds dans l’eau avec la compagnie… et la rivière ! collectif.commeungant@gmail.com https://www.collectifcommeungant.com/programamtion-voiteur Du 24 au 30 avril, le Colombier des Arts & le CPIE Bresse du Jura accueillent la compagnie Prune et l’accompagnent dans la création de son futur spectacle “Rivières”. La compagnie va traverser le territoire, en cheminant le long de la rivière. Chaque jour, elle fera escale dans un village pour raconter son voyage aux habitant.e.s et les interroger sur ce qui les (re)lie à la rivière. Rdv à 18h au chapiteau du Collectif comme un gant, à deux pas de la Seille, pour une rencontre les pieds dans l’eau avec la compagnie… et la rivière ! Chapiteau Champ de Foire Voiteur

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Voiteur Autres Lieu Voiteur Adresse Chapiteau Champ de Foire Ville Voiteur lieuville Chapiteau Champ de Foire Voiteur Departement Jura

Voiteur Voiteur Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voiteur/

Rencontre apéro – Résidence “Rivières” Cie Prune Voiteur 2022-04-26 was last modified: by Rencontre apéro – Résidence “Rivières” Cie Prune Voiteur Voiteur 26 avril 2022 Jura Voiteur

Voiteur Jura