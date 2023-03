Rencontre Antijudaïsme musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant 6 € / 4 € (réduits* et Amis du mahJ) *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité Rencontre avec l’historien américain David Nirenberg, animée par Nicolas Weill. À l’occasion de la traduction française de son ouvrage Antijudaïsme (Labor et Fides, 2023, traduit de l’anglais par John Jackson) L’étude de la longue histoire de l’hostilité antijuive a conduit David Nirenberg à envisager l’antijudaïsme comme une composante centrale de la pensée occidentale. Outre l’histoire des attitudes hostiles à l’égard des juifs, son ouvrage montre comment l’antijudaïsme tient un rôle central dans l’autocritique des sociétés occidentales, qui s’est réarticulée en fonction des enjeux sociaux, politiques ou religieux, depuis les premiers théologiens chrétiens jusqu’aux philosophes modernes. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/antijudaisme-854 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2235842277000400000

