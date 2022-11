Rencontre anti fake news Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Pyrnes-Atlantiques

Rencontre anti fake news

8 boulevard de la République Salle Daniel Balavoine Mourenx Pyrnes-Atlantiques

8 boulevard de la République Salle Daniel Balavoine Mourenx Pyrnes-Atlantiques Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République

2022-12-07 20:00:00 – 2022-12-07 22:00:00

Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République

Mourenx

Avec Thomas Huchon, journaliste, auteur et réalisateur.

Dans le cadre de la semaine de la laïcité.

+33 5 59 60 07 23

Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx

dernière mise à jour : 2022-11-25

