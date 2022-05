Rencontre : Antarctique 2.0°C, l’expédition scientifique de l’extrême à la voile. Museum centre-ville, 8 juin 2022, Toulouse.

Rencontre : Antarctique 2.0°C, l’expédition scientifique de l’extrême à la voile.

Museum centre-ville, le mercredi 8 juin à 18:30

Le Muséum de Toulouse célèbre la journée mondiale des Océans ! ————————————————————– ### Rencontrez ces aventuriers qui relèvent les défis de la science contemporaine. Dans un bateau à voile aménagé en laboratoire de recherche de pointe, six jeunes chercheurs ont embarqué des côtes françaises vers les confins des régions polaires. Après six mois de navigation et d’enquête scientifique sur **les impacts de l’humain sur l’environnement en Antarctique**, ils rentrent les bras chargés d’informations. Après ce défi humain et technologique c’est l’heure du retour, de l’exploitation des données et des découvertes qu’ils viennent nous partager. De l’étude des microplastiques à l’observation de l’activité humaine sur les camps de base polaire en passant par l’état de santé de colonie de manchots, c’est le fruit d’une immense enquête qu’ils nous livreront le 8 juin prochain. Prenez le large et découvrez en famille les outils embarqués, drones, capteurs… Ce projet d’expédition soutenu par le **Muséum de Toulouse** est porté pa**r l’association Juste 2.0°C**. Il a pour objectif de sensibiliser et de mettre en lien des acteurs scientifiques, pédagogiques, économiques et culturels au sujet de la **préservation des écosystèmes marins et littoraux en Atlantique et en Antarctique**. Mené en collaboration avec des laboratoires de recherche français et internationaux, **Antarctique 2.0°C** se veut également une mission pédagogique et de sensibilisation du grand public aux **enjeux de protection des écosystèmes menacés.** Equipage de chercheurs : **Olivier Smith**, Chimie des microplastiques, ENS Lyon ; **Baptiste Arnaud**, Microbiologie ENS, Paris Saclay ; **Margot Legal**, Sociologie des sciences, ENS Ulm ; **Lana Lenoury**, Biologie des populations, ENS Paris Saclay ; **Clement Astruc-Delor**, Biogéochimie, ENS ULM ; **Niels Dutrivoz**, Biologie, ENS Paris-Saclay. Capitaines, équipage et constructeur du voilier : **Thierry Dubois**, ancien coureur au large sur le Vendée Globe, la Route du Rhum, constructeur du bateau de l’expédition, La louise : **Eric Deroost**, **David Ravanel**. Expédition parrainée par **Mike Horn**, aventurier explorateur, **Clarisse Crémer**, Finisher du vendée globe 2020, **Jamy Gourmaud** vulgarisateur et scientifique, **Delphine Lannuzel**, experte de la banquise. [[https://www.j2d.org](https://www.j2d.org)](https://www.j2d.org) _Crédits photo : ©Thierry Martinez_

Gratuit, sans inscription

Discussion en direct avec les acteurs d’un projet qui parle d’aventure, de recherche, de sensibilisation environnementale et de notre futur.

Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T18:30:00 2022-06-08T20:00:00