RENCONTRE ANNIVERSAIRE : 40 ans, le bel âge des éditions Syros à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 16h00 à 17h00

.Public jeunes et adultes. gratuit sous condition

La « Souris noire » est considérée comme la première collection de polars jeunesse. Baptisée en hommage à la célèbre « Série noire », elle a été créée en 1986 par Joseph Périgot et sa naissance a fait grand bruit à l’époque.

Même si la littérature policière jeunesse a connu de nombreux pionniers et pionnières, on restait majoritairement du côté de l’aventure mystérieuse. Les thèmes du roman noir étaient réservés au lectorat des adultes.

De 1986 à 2024, quelle est l’évolution du polar jeunesse chez Syros ?

Le polar jeunesse est à l’honneur à la BiLiPo en 2024, année des 40 des éditions Syros.

« De l’audacieuse « Souris

noire » aux polars en tout genre (mini

et grands formats) en passant par l’ex «

Rat noir », le noir a fait du chemin

chez Syros. Au fil des ans, grâce à des directeurs et directrices de collection

mémorables (Joseph Périgot — le fondateur et auteur de la première Souris Qui a tué Minou-Bonbon ?

en 1986 —, suivi de Virginie

Lou, Patrick Mosconi, Franck Pavloff, François Guérif, Natalie Beunat) et à la

confiance des plus grands noms du polar adulte, le catalogue “noir” de Syros a

embarqué avec lui des centaines de milliers de lecteurs et lectrices et continue

de leur offrir une porte d’entrée unique sur le réel. » (Editions Syros)

En 2003, la BiLiPo a consacré une belle exposition au polar jeunesse mais en 2024, si les titres historiques des Souris noires, Mini Souris noires et ex-Rat noir continuent d’être réédités, les problématiques qui avaient fait grand bruit en 1986 (Quoi ? Du roman noir chez les enfants ???) sont-elles toujours d’actualité ? Quel est le profil des jeunes lectrices et lecteurs aujourd’hui ?

Samedi 27 avril à 16h00 venez partager l’évènement à la BiLiPo organisé en partenariat par les éditions Syros et la BiLiPo.



A travers l’histoire de la production éditoriale de cet éditeur engagé, on s’intéressera particulièrement aux collections polar en compagnie de Sandrine Mimi, directrice des éditions Syros, de Claudine Aubrun et de Sylvie Allouche, deux autrices têtes d’affiche de la maison.

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005

