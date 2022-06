Rencontre Anne Delaflotte Mehdevi Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: 24100

Bergerac

Rencontre Anne Delaflotte Mehdevi Bergerac, 17 juin 2022, Bergerac. Rencontre Anne Delaflotte Mehdevi Bergerac

2022-06-17 – 2022-06-17

Bergerac 24100 Anne Delaflotte Mehdevi pour » Le livre des heures » chez Buchet Chastel.

Au Moyen Age, à Paris, culmine l’éclat de la renommée de l’atelier familial d’enluminure.

Dans ce lieu dédié aux hommes, Marguerite vient chercher le choc d’odeur, de sons et de couleur, tous sens ouverts.

Un beau portrait de femme à la volonté farouche, de l’amour de l’art à l’amour de la vie. Anne Delaflotte Mehdevi pour » Le livre des heures » chez Buchet Chastel.

Au Moyen Age, à Paris, culmine l’éclat de la renommée de l’atelier familial d’enluminure.

Dans ce lieu dédié aux hommes, Marguerite vient chercher le choc d’odeur, de sons et de couleur, tous sens ouverts.

Un beau portrait de femme à la volonté farouche, de l’amour de l’art à l’amour de la vie. +33 5 53 74 44 80 Anne Delaflotte Mehdevi pour » Le livre des heures » chez Buchet Chastel.

Au Moyen Age, à Paris, culmine l’éclat de la renommée de l’atelier familial d’enluminure.

Dans ce lieu dédié aux hommes, Marguerite vient chercher le choc d’odeur, de sons et de couleur, tous sens ouverts.

Un beau portrait de femme à la volonté farouche, de l’amour de l’art à l’amour de la vie. Librairie Montaigne

Bergerac

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 24100, Bergerac Autres Lieu Bergerac Adresse Ville Bergerac lieuville Bergerac Departement 24100

Bergerac Bergerac 24100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Rencontre Anne Delaflotte Mehdevi Bergerac 2022-06-17 was last modified: by Rencontre Anne Delaflotte Mehdevi Bergerac Bergerac 17 juin 2022 24100 Bergerac

Bergerac 24100