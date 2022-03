Rencontre “Amour, laine et brebis” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Rencontre “Amour, laine et brebis” Hendaye, 4 juin 2022, Hendaye. Rencontre “Amour, laine et brebis” Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

2022-06-04 – 2022-06-04 Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye A l’occasion de la présentation de l’exposition CAYOLAR à Asporotsttipi du 2 avril au 26 juin 2022, nous vous proposons cette rencontre avec les artistes Natacha Sansoz et Laurita Siles. Natacha Sansoz et Laurita Siles évoluent depuis plusieurs années dans des pratiques et des recherches qui entrent en résonance. Installées au pied des montagnes, de part et d’autre de la frontière, elles aiment relier le monde artistique à celui de l’agriculture. D’Oloron Ste Marie (64) à Karrantza (Bizkaia) elles vivent et travaillent dans des territoires emprunts par des patrimoines forts où le pastoralisme et l’industrie textile ont un impact important. Les relations historiques entre la France et l’Espagne sont marquées par la filière laine et Natacha et Laurita ne cessent de faire référence à cet âge d’or en réinventant de nouvelles manières de valoriser la laine locale… A l’occasion de la présentation de l’exposition CAYOLAR à Asporotsttipi du 2 avril au 26 juin 2022, nous vous proposons cette rencontre avec les artistes Natacha Sansoz et Laurita Siles. Natacha Sansoz et Laurita Siles évoluent depuis plusieurs années dans des pratiques et des recherches qui entrent en résonance. Installées au pied des montagnes, de part et d’autre de la frontière, elles aiment relier le monde artistique à celui de l’agriculture. D’Oloron Ste Marie (64) à Karrantza (Bizkaia) elles vivent et travaillent dans des territoires emprunts par des patrimoines forts où le pastoralisme et l’industrie textile ont un impact important. Les relations historiques entre la France et l’Espagne sont marquées par la filière laine et Natacha et Laurita ne cessent de faire référence à cet âge d’or en réinventant de nouvelles manières de valoriser la laine locale… +33 5 59 74 16 18 A l’occasion de la présentation de l’exposition CAYOLAR à Asporotsttipi du 2 avril au 26 juin 2022, nous vous proposons cette rencontre avec les artistes Natacha Sansoz et Laurita Siles. Natacha Sansoz et Laurita Siles évoluent depuis plusieurs années dans des pratiques et des recherches qui entrent en résonance. Installées au pied des montagnes, de part et d’autre de la frontière, elles aiment relier le monde artistique à celui de l’agriculture. D’Oloron Ste Marie (64) à Karrantza (Bizkaia) elles vivent et travaillent dans des territoires emprunts par des patrimoines forts où le pastoralisme et l’industrie textile ont un impact important. Les relations historiques entre la France et l’Espagne sont marquées par la filière laine et Natacha et Laurita ne cessent de faire référence à cet âge d’or en réinventant de nouvelles manières de valoriser la laine locale… CPIE Littoral Basque

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Hendaye Tourisme & Commerce

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Route de la Corniche Asporotsttipi - Maison de la Corniche Ville Hendaye lieuville Route de la Corniche Asporotsttipi - Maison de la Corniche Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Rencontre “Amour, laine et brebis” Hendaye 2022-06-04 was last modified: by Rencontre “Amour, laine et brebis” Hendaye Hendaye 4 juin 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques