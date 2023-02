Rencontre Amicale de Scrabble Salle polyvalente de la Mutualité Vichy Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy

Rencontre Amicale de Scrabble 35 boulevard de la Mutualité Salle polyvalente de la Mutualité Vichy Allier
2023-02-25 14:30:00 – 2023-02-25 19:00:00

2023-02-25 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-25 19:00:00 19:00:00

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité

Vichy

EUR 5
Cette rencontre amicale de Scrabble ne requiert pas de niveau exceptionnel. Elle est avant tout un moment récréatif et peut également être intergénérationnel. Aucun lot à gagner, juste le plaisir de de jouer dans une ambiance conviviale et studieuse.
champ.capelet@gmail.com +33 6 67 11 07 77

