Nous vous proposons des rencontres allaitement en présence d’une sage-femme ou d’une infirmière consultante en lactation. Vous partagerez votre expérience sur l’allaitement, échangerez avec d’autres parents sur vos questionnements du moment.

sur inscription, gratuit

Venez échanger avec d’autres parents et les bénévoles formées de l’association autour de l’allaitement Maison de quartier du Marranel Rue Alain Colas 81000 Albi Albi Tarn

2021-03-30T13:30:00 2021-03-30T16:00:00;2021-05-04T13:30:00 2021-05-04T15:30:00

