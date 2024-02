Rencontre : Alain Portron La Galerne Le Havre, mardi 20 février 2024.

Rencontre : Alain Portron La Galerne Le Havre Seine-Maritime

L’histoire de la création de l’IUT du Havre est une histoire singulière et à rebondissements multiples.

De la volonté en 1957 de former plus d’ingénieurs suite à la création du Marché commun et pour répondre à l’ensemble des besoins économiques, jusqu’à sa lente et difficile gestation, Alain Portron raconte comment l’IUT du Havre a vu le jour dans son livre « L’Institut Universitaire de Technologie du Havre : Genèse d’une nouvelle forme d’enseignement supérieur ».

Alain Portron a été maître de conférences de sciences économiques, vice-président de l’université du Havre, directeur de l’institut universitaire de technologie et de l’institut supérieur d’études logistiques de l’université du Havre.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

L’histoire de la création de l’IUT du Havre est une histoire singulière et à rebondissements multiples.

De la volonté en 1957 de former plus d’ingénieurs suite à la création du Marché commun et pour répondre à l’ensemble des besoins économiques, jusqu’à sa lente et difficile gestation, Alain Portron raconte comment l’IUT du Havre a vu le jour dans son livre « L’Institut Universitaire de Technologie du Havre : Genèse d’une nouvelle forme d’enseignement supérieur ».

Alain Portron a été maître de conférences de sciences économiques, vice-président de l’université du Havre, directeur de l’institut universitaire de technologie et de l’institut supérieur d’études logistiques de l’université du Havre.

Tout public

Entrée libre, sur inscription .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 18:00:00

fin : 2024-02-20



L’événement Rencontre : Alain Portron Le Havre a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie