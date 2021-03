Rencontre : Aidance, Compétences et Emploi AG2R LA MONDIALE, 30 mars 2021-30 mars 2021, Paris.

### Mieux identifier et convertir les compétences développées par les aidant·e·s, issues de leur situation/expérience d’aide à un proche. **Mardi 30 mars 2021 de 9h00 à 13h00 (en distanciel)** La rencontre a pour objectif de vous présenter les enseignements opérationnels d’une investigation inédite d’identification des compétences développées par l’aide à un proche dépendant, ainsi que son potentiel de valorisation sur le marché du travail. Cette restitution sera l’occasion de découvrir et partager les premiers référentiels et outils permettant de mieux comprendre et valoriser les compétences transférables en entreprise tant par les recruteurs que les aidant·e·s elles·eux-mêmes. Dans un contexte économique et un marché de l’emploi en pleine mutation, cette démarche vise à favoriser un meilleur accès à l’emploi et ouvrir les horizons professionnels des personnes accompagnant ou ayant accompagné un proche. Lancé en juillet 2020 par AG2R LA MONDIALE, l’Association Française des Aidants et le Cercle Vulnérabilités & Société, ce dispositif est placé sous le Haut patronage de la ministre du Travail, de l’Insertion et de L’Emploi et soutenu par le haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises. **Programme :** **De 9h00 à 10h30 :** Un temps de restitution en LIVE Présentation de la démarche impulsée dans le cadre de l’engagement sociétal d’AG2R LA MONDIALE avec l’Association Française des Aidants et le Cercle Vulnérabilités et Société. Restitution des enseignements de l’étude et des outils opérationnels construit avec un Comité d’Expert·e·s permettant la transformation des qualités identifiées en compétences exploitables en entreprise. **De 11h à 13h :** Des ateliers pour aller plus loin * Atelier 1 : Aidants : prendre conscience de l’expérience acquise pendant l’aidance dans une perspective d’emploi * Atelier 2 : Acteurs de l’accompagnement : quel rôle pour valoriser les compétences des proches aidants ? * Atelier 3 : Recruteurs et employeurs : apprécier le potentiel des aidants pour maximiser la performance globale des organisations

