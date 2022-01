Rencontre ADDICTOLOGIE avec l’Université Populaire Noblat au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv de 20h à 22h à la salle des conférences du Foyer Rural (rue Roger Salengro). Respect des gestes sanitaires en vigueur. Gratuit. Sans réservation. Rens. : Cécile 06 77 92 78 73 Qu’est-ce que l’addiction ? L’addiction correspond à un état de dépendance à une substance ou à une pratique dont l’absence entraîne un malaise psychique et/ou physique, et ce en dépit de la connaissance de ses effets négatifs. Ainsi, l’addiction recouvre plusieurs aspects : la prise de substances légales ou illégales : alcool, tabac, drogues (cannabis, héroïne, cocaïne), médicaments (benzodiazépines, neuroleptiques, certains antidépresseurs et antalgiques…) mais aussi certaines pratiques excessives comme les jeux de hasard et d’argent. Récemment, l’Organisation mondiale de la Santé a également reconnu l’existence d’une « addiction » possible aux jeux vidéo. Outre les risques que font peser certaines addictions sur la santé, la dépendance est également pourvoyeuse de risques sociaux (accidents, perte du travail, repli sur soi, problèmes financiers, implications judiciaires liées à la consommation de drogues…), ce qui en fait un réel enjeu de santé publique. Rdv de 20h à 22h à la salle des conférences du Foyer Rural (rue Roger Salengro). Respect des gestes sanitaires en vigueur. Gratuit. Sans réservation. Rens. : Cécile 06 77 92 78 73 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

