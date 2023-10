Cet évènement est passé Rencontre : actualité de l’histoire des mondes juifs musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 15 octobre 2023

de 11h00 à 17h00

.Public adultes. payant 6€/4€ Autour de la publication de la considérable Histoire juive de la France (éditions Albin Michel), plusieurs historiens présentent leur travail lors d’une journée de rencontres Marquée à la rentrée 2023 par la parution d’une considérable Histoire juive de la France aux éditions Albin Michel, la production historiographique est particulièrement importante dans le domaine du judaïsme, toutes périodes et régions concernées. Le mahJ consacre désormais, à chaque rentrée, une journée aux plus remarquables de ces nouveautés avec leurs auteurs. 1re séance (11h00-12h30) : Mireille Hadas-Lebel pour Flavius Josèphe, Œuvres complètes (Bouquins) Pierre Savy pour Les princes et les juifs dans l’Italie de la Renaissance (PUF) Rencontres animées par Jonathan Hayoun 2e séance (14h30-16h00) : André Burguière pour Permis de séjour. Le combat des juifs à Paris pour la liberté et l’égalité (Arkhé) Chloé Rosner pour Creuser la terre patrie pour fabriquer la nation. L’archéologie juive, XIXe-XXIe siècle (CNRS Éditions) Rencontres animées par Pierre Benetti. Suivies à 16h30 par la rencontre Histoire juive de la France, autour de l’encyclopédie éponyme dirigée par l’historienne Sylvie Anne Goldberg. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/actualite-de-lhistoire-des-mondes-juifs-30760 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://www.mahj.org/fr/programme/actualite-de-lhistoire-des-mondes-juifs-30760

