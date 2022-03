Rencontre “Accueillir les spectacles pour la petite enfance” par le collectif Jeune Public HDF, dans le cadre du festival Maxi’Mômes Maison Folie Moulins, 8 avril 2022, Lille.

[ RENCONTRE ] Le groupe « petite enfance » du Collectif Jeune Public Hauts-de-France invite professionnel.le.s, parents et artistes à venir partager un temps d’échange lors d’un petit déjeuner. Sous la forme d’un jeu, élaboré en partenariat avec la Cie Les lucioles s’en mêlent, les participant·e·s seront invité.e.s à collaborer et dialoguer autour des questions relatives à l’accueil des spectacles et l’accompagnement des tout-petits. Des échanges riches pour faire évoluer nos pratiques collectivement. **Gratuit sur inscription** [**[mfmoulins@mairie-lille.fr](mfmoulins@mairie-lille.fr)**](mfmoulins@mairie-lille.fr) _Plus d’informations :_ _Maison Folie Moulins,_ _47 rue d’Arras, 59000 Lille_ _0320950882_ **Dans le cadre du Festival Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Une rencontre pour les professionnels, les parents et les artistes autour de l’accompagnement au spectacle des tout-petits.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



