Le Non-Lieu, le samedi 19 mars à 20:30

Sam. 19 mars – de 15h à 18h et à 20h30 RENCONTRE ACCORDEONISTIQUE # 1 Le swing dans la valse Un événement accordéonistique décliné en trois parties ! -Une rencontre dirigée-master class -Un concert : Duo Arthur Bacon-Jérémie Schacre -Une scène ouverte (à tout instrumentiste) AVEC ARTHUR BACON Et l’aide logistique d’OLIVIER RONFARD. Concert : Duo Arthur Bacon – Jérémie Schacre 15h – 18h Master class : Le Swing dans la Valse Nous allons parler valse. Causer flonflon. Rentrer dans le lard de ce trois temps emblématique du répertoire de l’accordéon : Le Musette Durant cette après midi de rencontre nous prendrons le temps d’explorer les manières de phraser ces mélodies, de trouver les appuis dissimulés dans ces arpèges filants et de rendre honneur à l’un des plus beaux mariages qui soit : Le swing dans la valse. 20h30 : Concert. Tout spécialement pour l’occasion il jouera en duo avec le guitariste Jérémie Schacre. Les deux musiciens proposeront un court concert revisitant avec bonheur les valses de Viseur. 21h 30 : Scène ouverte. La scène sera ouverte par les participants à la Master class de l’après-midi. Au sujet d’ARTHUR… Arthur démarre l’accordéon à l’âge de 6 ans après avoir dansé au son de celui de son grand père Bill Bacon. Après une formation “classique” dans les écoles d’accordéon d’Alsace il intègre la classe de Musiques à Improviser du conservatoire de Strasbourg et fini son cursus au Jazz Institute de Berlin. Ayant dans un premier temps travaillé sur la musique traditionnelle de Roumanie avec le groupe Zakouska il s’installe en 2012 à Bruxelles. Il y démarrera un travail de recherche sur l’instrument qui prendra vie dans le groupe “The Summer Rebellion” avec lequel il développa son style de jeu actuel. Installé à Marseille depuis 2017 il travaille avec le guitariste flamenco Maël Goldwaser, le groupe de musique grecque Deli Teli et se passionne pour la valse musette de Gus Viseur. Les nombreuses collaborations qui jalonnent son parcours en font un accompagnateur cabossé et un improvisateur féroce. Tarif Master class : 30€ Concert : PAF : 10€ + adh / réns., insc. Rés. : 06 82 58 22 49 Pour la participation à la scène ouverte prière de s’inscrire auprès d’Olivier Ronfard au 06 62 60 91 21 . Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle MERCI DE RESERVER !

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T23:59:00