Bibliothèque Raoul Mille, le samedi 21 mai à 10:30

LES RENCONTRES ACCÈS LIBRE Organisées en partenariat avec l’association Linux Azur, il s’agit de permettre aux débutants d’essayer ou d’installer un système d’exploitation basé sur le noyau linux, alternative aux systèmes propriétaires Windows ou Mac. Il existe diverses déclinaisons, distributions de Linux (Ubuntu, debian, mint…), un large choix en fonction des goûts et des besoins de chacun. Lors de ces réunions les utilisateurs expérimentés présents aident les débutants.

Entrée libre

L’occasion de découvrir, d’installer et de tester le système d’exploitation libre Linux. Bibliothèque Raoul Mille 33, avenue malausséna, 06100 Nice Nice Vernier Alpes-Maritimes

2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T13:00:00

