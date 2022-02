Rencontre Accès Libre Bibliothèque Raoul Mille Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Samedi 19 mars 2022 ——————- ### de 10h00 à 13h30 à la bibliothèque Raoul Mille. ### Rencontre Accès Libre Temps d’échanges et partages. Les initiés peuvent aider les débutants. En partenariat avec l’association Linux Azur + d infos Attention : En application des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la COVID19, le passe vaccinal est exigé pour accéder à cette manifestation.

Entrée libre

rendez-vous mensuel pour découvrir ou approfondir ses connaissances sur Linux. Bibliothèque Raoul Mille 33, avenue malausséna, 06100 Nice Nice Vernier Alpes-Maritimes

