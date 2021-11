Nice Bibliothèque Raoul Mille Alpes-Maritimes, Nice Rencontre Accès Libre Bibliothèque Raoul Mille Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Rencontre Accès Libre Bibliothèque Raoul Mille, 11 décembre 2021, Nice. Rencontre Accès Libre

Bibliothèque Raoul Mille, le samedi 11 décembre à 10:00

Une fois par mois l’espace numérique de la bibliothèque Raoul Mille vous propose de découvrir le système d’exploitation libre GNU/Linux, alternative gratuite à windows ou mac, lors de rencontres avec les bénévoles de l’association Linux azur. [https://www.linux-azur.org/](https://www.linux-azur.org/) N’hésitez pas à venir à la prochaine rencontre.

Entrée libre, pass sanitaire requis

L’occasion de découvrir, tester et installer sur son ordinateur personnel le système GNU/Linux. Bibliothèque Raoul Mille 33, avenue malausséna, 06100 Nice Nice Vernier Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Bibliothèque Raoul Mille Adresse 33, avenue malausséna, 06100 Nice Ville Nice lieuville Bibliothèque Raoul Mille Nice