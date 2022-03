Rencontre : A Saint-Donat, la chapelle des Evêques – Patrimoine du Pays de l’Herbasse Saint-Donat-sur-l’Herbasse Saint-Donat-sur-l'Herbasse Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Donat-sur-l’Herbasse Drôme Saint-Donat-sur-l’Herbasse Rencontre de découverte de la chapelle des évêques.

Ce petit édifice religieux médiéval, voisin de la collégiale, renferme un véritable trésor à sauvegarder : des peintures datant du Moyen-âge.

Un rendez vous unique à ne pas louper ! patrimoine.herbasse@gmail.com +33 4 75 45 22 67 Saint-Donat-sur-l’Herbasse

