Au programme, présentation d’extraits du roman “L’Aventure ambiguë”, lecture par Gilles Fossier et projection du film “Aujourd’hui” d’Alain Gomis.

Entrée libre

Soirée exceptionnelle pour revenir sur un projet ayant associé des artistes françaises et sénégalais. Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège Haute-Garonne

