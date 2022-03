Rencontre à l’occasion de la sortie du livre « César, l’imparfait heureux » Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Rencontre à l’occasion de la sortie du livre « César, l’imparfait heureux » Besançon, 17 mars 2022, Besançon. Rencontre à l’occasion de la sortie du livre « César, l’imparfait heureux » Espace Grammont 20 Rue Megevand Besançon

2022-03-17 – 2022-03-17 Espace Grammont 20 Rue Megevand

Besançon Doubs Une soirée de rencontre et de partage à l’occasion de la sortie du livre « César, l’imparfait heureux » dernier opus de la saga des César, en présence des auteurs, Bernard Montaud et Sanjy Ramboatiana. info@artas.org Une soirée de rencontre et de partage à l’occasion de la sortie du livre « César, l’imparfait heureux » dernier opus de la saga des César, en présence des auteurs, Bernard Montaud et Sanjy Ramboatiana. Espace Grammont 20 Rue Megevand Besançon

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Espace Grammont 20 Rue Megevand Ville Besançon lieuville Espace Grammont 20 Rue Megevand Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Rencontre à l’occasion de la sortie du livre « César, l’imparfait heureux » Besançon 2022-03-17 was last modified: by Rencontre à l’occasion de la sortie du livre « César, l’imparfait heureux » Besançon Besançon 17 mars 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs