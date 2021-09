Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme, Saint-Vallier Rencontre ” A l’échelle du monde” Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Rencontre ” A l’échelle du monde” Saint-Vallier, 25 septembre 2021, Saint-Vallier. Rencontre ” A l’échelle du monde” 2021-09-25 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-25 Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet

Saint-Vallier Drôme Saint-Vallier En partenariat avec l’association Histoires d’Histoires du prieuré de Charrière. Conférence et échange avec un historien qui animera cette rencontre centrée sur le voyage de Magellan. mddc-stvallier@ladrome.fr +33 4 75 23 32 02 http://mediatheque.ladrome.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Ville Saint-Vallier lieuville 45.17364#4.81888