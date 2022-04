Rencontre à la Librairie Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Rencontre à la Librairie Vic-en-Bigorre, 30 avril 2022, Vic-en-Bigorre. Rencontre à la Librairie La Litote 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 12:30:00 La Litote 14 av. Joseph Fitte

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Rencontre avec Marie-Thé Laclaverie et son nouvel ouvrage : “Il suffisait de prendre le bon chemin” aux Editions de l’Harmattan. +33 5 62 37 54 58 La Litote 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Vic-en-Bigorre Adresse La Litote 14 av. Joseph Fitte Ville Vic-en-Bigorre lieuville La Litote 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Rencontre à la Librairie Vic-en-Bigorre 2022-04-30 was last modified: by Rencontre à la Librairie Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 30 avril 2022 Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées