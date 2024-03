Rencontre à la librairie Calligramme: Arié Alimi Auberge de jeunesse le Chai Cahors, mardi 26 mars 2024.

Rencontre évènement avec l’auteur Arié Alimi, en collaboration avec la Ligue des Droits de l’Homme de Cahors.

Attention, exceptionnellement Calligramme se délocalisera à l’auberge de jeunesse du Chai !

Arié Alimi, avocat, membre du bureau national de la Ligue des droits de l’Homme, défend des victimes des violences policières depuis vingt ans.

Il nous parlera de ses deux derniers livres édités à La Découverte: L’Etat Hors-la-loi Logiques des violences policières, paru en septembre de l’année dernière, et Juif, Français, de Gauche… dans le désordre qui sera présenté en avant-première de sa parution, prévue début avril.

Avec le premier ouvrage, une réflexion sera menée sur la manière dont les réactions policières et traitements judiciaires diffèrent selon ce que cible la violence.

Le second ouvrage pose la question de la possibilité de la coexistence intérieure des différentes identités de l’auteur identité juive, française, de gauche… À ces complexités s’ajoutent la menace renouvelée de l’antisémitisme et la nécessité d’appréhender les causes de son surgissement.

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux pour assister à cette rencontre dont les sujets sont on ne peut plus réels et actuels. EUR.

Début : 2024-03-26 19:00:00

2024-03-26

Auberge de jeunesse le Chai 52 Avenue André Breton

Cahors 46000 Lot Occitanie calligramme.detourbe@laposte.net

