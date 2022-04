Rencontre : 80 ans après le Vel d’Hiv. Histoire et mémoire de la rafle aujourd’hui Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre : 80 ans après le Vel d’Hiv. Histoire et mémoire de la rafle aujourd’hui Mémorial de la Shoah, 27 avril 2022, Paris. La « rafle du Vel’ d’Hiv » constitue l’événement le plus marquant de la France occupée. Articulant le témoignage au regard de l’historien, la projection d’extraits suivie d’un débat questionnera les enjeux les plus actuels de la mémoire de la « Grande rafle ».

Date et horaire exacts : Le mercredi 27 avril 2022

de 20h30 à 23h00

gratuit Extraits du film La rafle du Vél d’Hiv, de David Korn‐Brzoza et Laurent Joly (France, documentaire, 102 min, Roche Productions, France Télévisions, 2022). En présence de Joseph Schwartz, témoin, Laurent Joly, directeur de recherches au CNRS, Centre de recherches historiques, EHESS, David Korn‐Brzoza, réalisateur, et Olivier Lalieu, historien, responsable de l’aménagement des lieux de mémoire et projets externes, Mémorial de la Shoah. Animée par Charles Tenenbaum, maître de conférences en sciences politiques. Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004 Contact : https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/80-ans-apres-le-vel-dhiv-histoire-et-memoire-de-la-rafle-aujourdhui 0142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://twitter.com/Shoah_Memorial https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/80-ans-apres-le-vel-dhiv-histoire-et-memoire-de-la-rafle-aujourdhui Réservation © Mémorial de la Shoah / Photo : Pierre-Emmanuel Weck

Lieu Mémorial de la Shoah Adresse 17 rue Geoffroy l'Asnier Ville Paris

