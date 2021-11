Bondoufle Bibliothèque Condorcet BONDOUFLE, Essonne Renconteur auteur Bibliothèque Condorcet Bondoufle Catégories d’évènement: BONDOUFLE

Essonne

Renconteur auteur Bibliothèque Condorcet, 21 janvier 2022, Bondoufle. Renconteur auteur

Bibliothèque Condorcet, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

À l’occasion de la sortie de son dernier roman, Jean-Marc Bouly viendra le présenter lors d’une rencontre à la médiathèque de Bondoufle. Une vente de ses livres aura lieu à cette occasion.

40 places

Rencontre auteur Jean-Marc Bouly Bibliothèque Condorcet 1 rue de la Poste 91070 Bondoufle Bondoufle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: BONDOUFLE, Essonne Autres Lieu Bibliothèque Condorcet Adresse 1 rue de la Poste 91070 Bondoufle Ville Bondoufle lieuville Bibliothèque Condorcet Bondoufle