Renc’Arts sous les remparts Dinan, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Dinan.

Renc’Arts sous les remparts 2021-07-07 – 2021-08-12

Dinan Côtes d’Armor

L’association Théâtre en Rance organise depuis 20 ans « Renc’Arts sous les Remparts ». Cette programmation invite le public à découvrir et rencontrer la diversité artistique des Arts de la Rue.

Chaque mercredi du 22 juillet au 12 août, Renc’Arts sous les Remparts invite les spectateurs à découvrir la diversité artistique des Arts de la Rue : théâtre, cirque, musique, danse et humour en partenariat avec la ville de Dinan et Dinan Agglomération.

Le temps d’une journée, un lieu tenu secret se transforme en théâtre à ciel ouvert afin de laisser les imaginations se colorer des plus belles émotions ou des plus surprenantes découvertes.

Le 07 juillet à Pleudihen sur Rance.

Le 10 juillet à Plouer sur Rance et Pleslin Trigavou

Le 11 juillet à Quevert et à Plélan-le-Petit

Le 20 juillet à Dinan

Le 21 juillet à Dinan et Taden

Le 28 juillet à Dinan et Languedias

Le 31 juillet à Lanvallay

Le 04 août à Dinan et à la maison de la Rance

Le 11 août à Dinan et Corseul

Le 12 août à Saint-Samson sur Rance

Programme en attente… encore un peu de patience !

Plus d’informations : http://theatre-en-rance.com/renc-arts

+33 2 96 85 29 51 http://www.theatre-en-rance.com/renc-arts

