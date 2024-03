RENC’ARTS DES P’TITS LOUPS LE TOUT P’TIT BAL PAR LA CIE FAIS PAS CI FAIS PAS ÇA Bois Joli Pornichet, vendredi 3 mai 2024.

Spectacle pour enfants

Venez guincher avec nos trois compères Lola la Rousse, Arthur Larigot et Ornicar !!

Une petite heure pour apprendre des pas de danses sur des chansons de Bourvil, Maurice chevalier etc… reprises par nos trois compères sur de nombreux instruments divers et variés.

Ils viendront même avec une valise, avec dedans, de quoi prendre un air d’antan !!

Une valise de costumes et accessoires guinguette mise à disposition du public pendant le spectacle.

Un spectacle interactif, avec une pincée d’humour, un peu de poésie et quelques trous de mémoire !!

Public familial / Durée: 50 min / à partir de 3 ans

à 17h au Bois Joli

Pendant le spectacle, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. .

Début : 2024-05-03 17:00:00

fin : 2024-05-03

Bois Joli Avenue Péroche

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@pornichet.fr

