Renc'Art Numérique • Orgue sensoriel et Makey Makey
Maison des Arts de St-Herblain
Saint-Herblain

Nantes

2022-03-02

Horaire : 15:00 19:00

Gratuit : oui À partir de 8 ans Jouez de l’orgue sensoriel et avec Makey Makey, transformez des objets en instruments de musique. L’orgue sensoriel est un instrument de musique original qui permet de déclencher des sons en appuyant sur des capteurs. Il se présente sous la forme d’une mallette informatique connectée à un assortiment d’objets hétéroclites qui permettent de jouer seul ou en groupe.Une simple flexion du doigt, un appui du menton, une rotation du pied, un souffle… et l’orgue joue.Piochez dans la gamme des instruments qu’il vous propose, choisissez vos sons et créez vos paysages sonores. Des capteurs de gestes reliés à un environnement informatique permettent de déclencher une mélodie et de jouer d’un instrument d’une main tout en modulant l’intensité du son de l’autre.L’orgue sensoriel est adapté aux personnes en situation de handicap. Makey Makey et padDe quoi parle-t-on ? Toujours de musique bien sûr !Le principe est simple et étonnant. Prenez des objets du quotidien (une pomme, une poire, un moule, une assiette, une spatule…), associez-les à des sons, puis ajoutez tous les éléments qui composent votre morceau : rythme, mélodie…Pour la base rythmique, utilisez un pad.Vous voulez aller plus loin encore ? Alors participez à la composition du morceau en jouant d’un instrument sur le pad, en parlant ou en bruitant, et dirigez à tour de rôle votre orchestre. Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800

