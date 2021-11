Saint-Herblain Maison des Arts de St-Herblain Loire-Atlantique, Nantes Renc’Art Numérique • Montage vidéo Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Renc'Art Numérique • Montage vidéo Maison des Arts de St-Herblain, 17 novembre 2021, Saint-Herblain. 2021-11-17 GratuitInscription sur l'un des deux créneaux à l'accueil de la Maison des Arts, au 02 28 25 25 80 ou par courriel. Pass sanitaire requis à partir de 12 ans

Horaire : 17:00 19:00

À partir de 11 ans GratuitInscription sur l'un des deux créneaux à l'accueil de la Maison des Arts, au 02 28 25 25 80 ou par courriel. Pass sanitaire requis à partir de 12 ans Vous avez un projet de film ou vous souhaitez simplement découvrir quelques techniques ? En utilisant le logiciel libre Shotcut, ce Renc'Art vous explique les différentes étapes du montage, de l'importation des médias jusqu'à l'export du ficher final, en passant par la création de titres, de génériques, la retouche audio ou l'ajout d'effets.

