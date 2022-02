RENC’ART À MONOD #2 Le Mans, 21 mars 2022, Le Mans.

Après une 1ére édition réussie (102 participants et 5631 votants), nous vous proposons à nouveau des défis créatifs pour les 13 / 30 ans. Vos créations seront exposées en ligne et au Parc Monod dans des modules insolites (inscription gratuite, valorisation de vos œuvres, votes en ligne, bons d’achat à gagner …).

Voici les 4 thèmes de la nouvelle édition :

·

le DESSIN, objets ou constructions

· la SCULPTURE, multi matériaux

· la PHOTO, nature et environnement

· et la MODE, une tenue « du monde » ou historique

Chaque défi sera clôturé par un temps festif ouvert à tous (atelier créatif, performance artistique, bus jeunesse …)

Inscription et dépôt des créations : dès maintenant www.lemans.fr/rencart ou jeunes.createurs@lemans.fr. Vous trouverez ci joint les conditions complètes pour y participer.

Le concours est prétexte à donner du piment à l’animation, tout le monde aura la possibilité d’exposer, seul les résultats des 3 premiers seront transmis. Pour assurer l’authenticité des résultats, le règlement du jeu a été validé par un huissier.

