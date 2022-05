Renc’art à Belval Troisvaux Troisvaux Catégorie d’évènement: Troisvaux

Renc'art à Belval Troisvaux, 12 juin 2022, Troisvaux. 437 rue principale Hameau de Belval

Hameau de Belval Troisvaux

2022-06-12 – 2022-06-12

437 rue principale

Hameau de Belval Troisvaux Pas-de-Calais Troisvaux Ce dimanche 12 juin, venez exprimer votre art lors de la 6e édition de la rencontre d’artistes !

Ami(e)s artistes : peintres, illustrateurs, sculpteurs… Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), amateur ou pro, membre d’un club ou en solo. Pour plus de renseignements, merci de contacter Dominique Breuvart au 06 84 56 57 88.

