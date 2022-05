RENCARD NATURE – OBSERVATION D’ÉTOILES AU GIRMONT-VAL-D’AJOL Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’évènement: 88340

Girmont-Val-d'Ajol

RENCARD NATURE – OBSERVATION D’ÉTOILES AU GIRMONT-VAL-D’AJOL Girmont-Val-d’Ajol, 11 août 2022, Girmont-Val-d'Ajol. RENCARD NATURE – OBSERVATION D’ÉTOILES AU GIRMONT-VAL-D’AJOL Girmont-Val-d’Ajol

2022-08-11 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-11

Girmont-Val-d’Ajol 88340 Délocalisation du planétarium d’Épinal pour découvrir le ciel. Un médiateur scientifique vous explique la voûte étoilée et ses nombreuses constellations.

L’animation peut être annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques. Limité à 40 places, inscriptions au 03.29.62.23.70 Planétarium Epinal

Girmont-Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 88340, Girmont-Val-d'Ajol Autres Lieu Girmont-Val-d'Ajol Adresse Ville Girmont-Val-d'Ajol lieuville Girmont-Val-d'Ajol Departement 88340

Girmont-Val-d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol 88340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/girmont-val-dajol/

RENCARD NATURE – OBSERVATION D’ÉTOILES AU GIRMONT-VAL-D’AJOL Girmont-Val-d’Ajol 2022-08-11 was last modified: by RENCARD NATURE – OBSERVATION D’ÉTOILES AU GIRMONT-VAL-D’AJOL Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d'Ajol 11 août 2022 88340 Girmont-Val-d'Ajol

Girmont-Val-d'Ajol 88340