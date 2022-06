RENCARD NATURE – DECOUVERTE DU CANOE-KAYAK Éloyes Éloyes Catégories d’évènement: 88510

2022-06-01 – 2022-09-30

Éloyes 88510 Éloyes 42 EUR Vosges Canoë vous propose des parcours à la journée ou à la demi-journée, en location libre ou avec encadrement.

Dans un cadre sauvage et calme, sur une rivière jalonnée de rapides, bordée par 4 aires de pique nique : vous évoluerez selon vos envies en toute sécurité, guidés par une équipe de professionnels. Seul ou en groupe; de 12 à 42€ par personne; sur réservation. +33 6 08 70 04 50 Éloyes

