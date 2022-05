RENCARD NATURE – DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES AU GIRMONT-VAL-D’AJOL Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’évènement: 88340

RENCARD NATURE – DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES AU GIRMONT-VAL-D'AJOL Girmont-Val-d'Ajol, 26 juillet 2022

2022-07-26 14:00:00 – 2022-07-26 16:00:00

Après une balade pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles et à les différencier des plantes toxiques, moment d'échange sur leur utilisation et leur préparation. Puis partage d'une collation à base de plantes sauvages. Limité à 15 places, inscriptions au 03.29.62.23.70 remiremont@otrp.fr

